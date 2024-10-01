В Госдуме оценили нового генсека НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не снизит агрессивность Североатлантического альянса, так как от него и его личных качеств мало что зависит. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

«Снизит ли кадровая рокировка агрессивность блока? Спойлер: нет… Нового Генсека называют прагматиком, способным к компромиссам. Но от его личных качеств мало что зависит. И первые заявления не оставляют сомнений в том, что курс на общую эскалацию и обеспечение доминирования стран «золотого миллиарда» будет продолжаться», — считает Слуцкий.

Депутат добавил, что предшественник Рютте, норвежец Йенс Столтенберг довел евразийскую безопасность до полной деградации за 10 лет своей работы.

До этого новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс знает об уточнениях в российскую ядерную доктрину, но НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.