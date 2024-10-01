Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские системы РЭБ снизили эффективность реактивных установок HIMARS

Atlantic: средства РЭБ России опустили эффективность украинских HIMARS ниже 10%

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Эффективность ракетных установок HIMARS, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), за год упала ниже 10% в связи с совершенствованием и быстрым внедрением инноваций в области российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает американский журнал Atlantic.

«Год назад HIMARS была самой востребованной системой на поле боя. Теперь ее эффективность составляет менее 10%», — отмечается в публикации.

Солдаты ВСУ также рассказали изданию, что любые украинские инновации встречают отпор со стороны РФ уже в течение нескольких недель. Atlantic отмечает, что скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные системы вооружения Запада практически устаревшими к моменту их поставки.

До этого издание Military Watch Magazine сообщало, что российские средства РЭБ сделали неэффективным используемое Украиной западное высокоточное вооружение.

Также РЭБ мешают Вооруженным силам Украины использовать спутниковый интернет Starlink, предоставленный американским предпринимателем Илоном Маском. Из-за того, что русские научились отключать Starlink, им удается в последнее время демонстрировать успехи на ряде направлений в зоне спецоперации.

Ранее Илон Маск заявил о противодействии Starlink попыткам глушения со стороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами