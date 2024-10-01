Российские системы РЭБ снизили эффективность реактивных установок HIMARS

Эффективность ракетных установок HIMARS, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), за год упала ниже 10% в связи с совершенствованием и быстрым внедрением инноваций в области российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает американский журнал Atlantic.

«Год назад HIMARS была самой востребованной системой на поле боя. Теперь ее эффективность составляет менее 10%», — отмечается в публикации.

Солдаты ВСУ также рассказали изданию, что любые украинские инновации встречают отпор со стороны РФ уже в течение нескольких недель. Atlantic отмечает, что скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные системы вооружения Запада практически устаревшими к моменту их поставки.

До этого издание Military Watch Magazine сообщало, что российские средства РЭБ сделали неэффективным используемое Украиной западное высокоточное вооружение.

Также РЭБ мешают Вооруженным силам Украины использовать спутниковый интернет Starlink, предоставленный американским предпринимателем Илоном Маском. Из-за того, что русские научились отключать Starlink, им удается в последнее время демонстрировать успехи на ряде направлений в зоне спецоперации.

Ранее Илон Маск заявил о противодействии Starlink попыткам глушения со стороны РФ.