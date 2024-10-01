Наемнику из Израиля присудили 10 лет за участие в конфликте на Украине

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил на 10 лет колонии строгого режима наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Израиля Дениса Десяткина. О решении суда сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры России.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Государства Израиль Дениса Десятника. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Следствие установило, что гражданин Израиля Десяткин на протяжении двух лет принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, за что получил около 1,9 млн рублей.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Финляндии Рику Ариму к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, за участие в конфликте Арима получил вознаграждение, эквивалентное 1,5 млн рублей.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.