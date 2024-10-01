ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую

Город Каменка-Днепровская в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены поликлиника и магазин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«В результате обстрелов были нанесены повреждения поликлинике филиала Каменско-Днепровского государственного центра первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были выбиты 16 окон, повреждения получили крыша и кондиционеры.

Также снаряд попал в магазин, который находится рядом с поликлиникой. Магазин загорелся, пожар был потушен спасателями. Пострадавших в результате обстрела нет, оценивается нанесенный ущерб.

30 сентября украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для ВСУ — очень тяжелая. Он заявил, что украинская армия столкнулась с штурмом города, который проводился со стороны Водяного, Пречистовки и Павловки.

Ранее ВС РФ отразили новые попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.