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В Израиле обновили инструкции для населения в тылу

ЦАХАЛ: в ряде районов Израиля ужесточили правила для населения в тылу

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Itai Ron/Reuters

Военное руководство Израиля ужесточило инструкции для населения страны в тылу. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Изменениям подверглись правила поведения в целом ряде районов страны южнее города Хайфы. Речь идет о территории вплоть до населенных пунктов Таль-Авива и Иерусалима.

В заявлении уточняется, что среди основных нововведений оказался запрет на проведение массовых собраний. Теперь подобные мероприятия можно проводить, только если в них участвует не больше 30 человек для открытых площадок и не больше 300 человек для закрытых площадок.

«Образовательная деятельность может осуществляться в местах, откуда в случае тревоги можно будет быстро добраться до укрытий. <...> Рабочие места могут располагаться в зданиях и иных помещениях, находящихся недалеко от охраняемых убежищ», — добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.

23 сентября израильские военные объявили о проведении «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Ее главной целью стала ликвидация военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

В ночь на 1 октября в ЦАХАЛ заявили о начале ограниченных наземных рейдов на ливанской территории. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, на первом этапе операции против «Хезболлы» израильские солдаты планируют зайти вглубь Ливана на расстояние от одного до двух километров.

Ранее журналисты выяснили, как правительство США отреагировало на действия Израиля в Ливане.

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