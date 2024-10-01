Некоторые командиры ВСУ состоят в организованных преступных группировках, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на источник.

«Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок», — говорится в публикации.

Источник издания подчеркнул, что такие командиры ВСУ используют конфликт для получения личной материальной выгоды.

До этого полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимиру Зеленскому угрожает опасность из-за краха ВСУ на линии соприкосновения. По его словам, прямо сейчас Украина терпит поражение, и ситуация столь плоха, что Владимир Зеленский находится в серьезной опасности.

Также депутат Верховной рады Марьяна Безуглая говорила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.