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В США заявили, что некоторые украинские командиры могут состоять в ОПГ

Daily Beast: ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках

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Thomas Peter/Reuters

Некоторые командиры ВСУ состоят в организованных преступных группировках, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на источник.

«Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок», — говорится в публикации.

Источник издания подчеркнул, что такие командиры ВСУ используют конфликт для получения личной материальной выгоды.

До этого полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимиру Зеленскому угрожает опасность из-за краха ВСУ на линии соприкосновения. По его словам, прямо сейчас Украина терпит поражение, и ситуация столь плоха, что Владимир Зеленский находится в серьезной опасности.

Также депутат Верховной рады Марьяна Безуглая говорила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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