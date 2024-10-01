Украинские подразделения попали в «мини-котел» в Угледаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре Донецкой народной республики попали в «мини-котел». Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

По его словам, если украинское командование не выведет свои подразделения из Угледара, то потом это сделать будет невозможно, поскольку две большие трассы — на Богоявленку и Украинск — уже перекрыты российскими бойцами. Для выхода из города у ВСУ остается только грунтовая дорога.

При ухудшении погодных условий у украинских подразделений не останется возможности эвакуировать даже павших бойцов. Есть информация, что командование ВСУ хочет вывести из города 72-ю отдельную бригаду, рассказал Кимаковский.

По его словам, политическое решение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы задержать 72-ю отдельную бригаду до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, — стало фатальным для этой бригады. После ее вывода в Угледаре останутся очень небоеспособные части и подразделения, добавил Кимаковский.

Ранее Владимир Рогов рассказал о действиях ВС РФ в Угледаре.