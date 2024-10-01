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В Минобороны РФ отчитались об отражении атаки ВСУ на Курскую область

МО РФ: российские войска нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимся на территорию Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили артиллерийские расчеты совместно с армейской авиацией. В частности, под их удары попали бойцы и техника ВСУ в районе населенных пунктов Толстый Луг и Южный.

Также солдаты Вооруженных сил РФ поразили места скопления украинских войск около населенных пунктов Богдановка, Черкасская Конопелька, Зеленый Шлях, Мартыновка и Гуево. Аналогичная ситуация произошла возле населенных пунктов Черкасское Поречное, Орловка, Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Русское Поречное, Малая Локня, Плехово, Мирный и Правда.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения [ВСУ] в Сумской области», — добавили в МО РФ.

Там отметили, что ударам подверглись места дислокации украинских подразделений около 12 населенных пунктов. В том числе живую силу и технику ВСУ заметили у населенных пунктов Кучеровка, Ястребщина, Глухов, Будивильное и других.

Ранее российский генерал рассказал, как ВС РФ «выдавливают» украинских военных из Курской области.

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Атаки на Курскую область
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