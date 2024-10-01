ВСУ лишились за сутки более 340 военнослужащих в Курской области

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 340 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились двух танков, трех боевых бронемашин, пяти артиллерийских орудий и семи автомобилей. Два солдата украинской армии сдались в плен. Операция по уничтожению вражеских войск на территории РФ продолжается.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, отметили в Минобороны.

Утром 1 октября в Минобороны сообщили, что в Курской области расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» уничтожают военнослужащих и бронетехнику ВСУ.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область.