Группировка Вооруженных сил РФ «Север» поразила девять бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в очередной сводке.

По данным МО РФ, подразделения «Севера» нанесли поражение «формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны» в районах Любимовки, Нового пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

Сообщается, что за сутки ВС РФ отразили две контратаки ВСУ под Плехово. Возвратные и безвозвратные потери украинских сил после этих попыток контратаки составили 20 человек, также был подбит один автомобиль.

До этого ВС РФ пресекли пять попыток ВСУ отправить подкрепление в Курскую область.

Также ВС РФ нанесли удары по местоположениям бригад ВСУ и нацгвардии в районах 20 населенных пунктов региона, включая Любимовку, Богдановку, Махновку, Мартыновку и ряд других.

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