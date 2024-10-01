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В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу

Смирнов сообщил о ликвидации авиационной бомбы ВСУ в Курской области

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские военнослужащие сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — рассказал он.

Также глава субъекта обратился к бойцам Вооруженных сил РФ, поблагодарив их за защиту региона.

1 октября министерство обороны РФ сообщило, что расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в составе российских войск активно уничтожают живую силу и технику ВСУ в Курской области. По данным ведомства, военнослужащие страны могут поражать цели на расстоянии десятков километров. Для этого они используют осколочно-фугасные боеприпасы.

Как отметил офицер группировки войск «Север» с позывным «Байкал», в последнее время ситуация на границе стала более спокойной. Причина заключается в том, что украинские формирования отказались от регулярных попыток прорваться вглубь российского региона. При этом, если ВСУ все же организуют подобные атаки, они вовремя отражаются ВС РФ.

Ранее российские бойцы ударили по военным ВСУ, сидевшим на автобусной остановке в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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