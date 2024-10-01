В ДНР заявили, что ВСУ готовятся к эвакуации из Угледара

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска цепляются за жилой микрорайон на окраине Угледара и готовятся к эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кимаковского, ВСУ попали в Угледар в «мини-котел». Сейчас российские войска перекрыли две дороги из города, осталась только одна грунтовая дорога для выезда из города.

«Угледар возвращается в состав ДНР. У противника не только проблемы в самом Угледаре, и, насколько мы понимаем по радиоперехватам, что 72-ю отдельную бригаду уже планируют выводить. <...> Я думаю, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения», — пояснил Кимаковский.

До этого Кимаковский говорил, что решение украинского командования об эвакуации 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара запоздало и привело к фактически полной потере ее боеспособности.

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