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Половина эвакуированных из курского приграничья в сентябре числилась пропавшими

Власти Курской области: 130 эвакуированных за сентябрь числились пропавшими

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

130 человек, эвакуированных из курского приграничья с середины сентября, числились пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в Telegram-канале.

«С середины сентября <...> силами российских военных из Кореневского и Суджанского районов эвакуированы 282 человека. Из них 130 находились в розыске по заявлениям родственников», — пояснили в правительстве.

Отмечается, что всем эвакуированным оказывается необходимая помощь.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что подразделения армии РФ продвигаются вперед в Курской области, оттесняя украинские войска.

29 сентября Минобороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли более 400 бойцов в Курской области. При этом за все время с момента вторжения в Курскую область украинские подразделения лишились более 18,5 тыс. военнослужащих.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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