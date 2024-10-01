Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию библиотеки в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, один человек получил смертельные ранения, еще двое пострадали. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения, переломы и контузии. Также поврежден фасад городской больницы.

Рогов утверждает, что ВСУ целились в больницу и библиотеку прицельным артиллерийским огнем.

«Террористическое злокачественное образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львов — так Рогов предложил называть Украину) должно быть уничтожено!» — написал чиновник.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев до сих пор результаты референдума не признает.

Ранее Владимир Путин отметил мужество российских военных в зоне СВО.