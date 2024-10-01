Глава Минобороны России проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и провел совещание на пункте управления. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.

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