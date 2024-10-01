«Хезболла» атаковала штаб-квартиру Моссада

Шиитское движение «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами штаб-квартиру израильской разведывательной службы Моссад в пригороде Тель-Авива. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

Кроме того, радикалы запустили ракеты по базе подразделений военной разведки Израиля, так же на окраине города.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые представляют угрозу общинам на севере израильского государства.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-ая дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. При этом телеканал Al Mayadeen отметил, что подтверждения захода подразделений израильской армии на территорию Ливана до сих пор отсутствуют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО заявили, что альянс не участвует в конфликте в Ливане.