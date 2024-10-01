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Российские войска взяли под контроль Вишневое в Харьковской области

Минобороны: российские войска освободили Вишневое в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль Вишневое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в МО, населенный пункт был освобожден бойцами группировки войск «Запад». Сообщается, что силами ВС РФ был нанесен удар по живой силе ВСУ. Кроме того, отражены две вражеские контратаки.

«Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого российские войска оттеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В этом же интервью Сальдо рассказал, что частично украинских военных с Херсонского направления перебрасывают в Донбасс, частично — в Курскую область.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР.

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