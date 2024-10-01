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В Кремле прокомментировали удары Израиля по Сирии

Песков заявил, что Россия осуждает удары Израиля по Дамаску

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия сохраняет глубокую озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и осуждает удары Израиля по Дамаску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в контакте с нашими сирийскими друзьями. Подобные удары осуждаем по суверенному государству. География боевых действий расширяется, это ведет к дестабилизации и напряженности. Напряженность губительна для региона. Мы сохраняем глубокую озабоченность», — сказал представитель Кремля.

До этого радиостанция Sham FM сообщила, что израильские ВВС атаковали западные районы Дамаска, в результате чего были пострадавшие среди мирного населения. По ее данным, авиаудары по сирийской столице начались одновременно с началом военной операции на юге Ливана и привели к масштабному пожару в городе.

В сентябре Израиль уже наносил удары по Сирии. Так, в начале месяца атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. Израиль также нанес удар по находящемуся в провинции Хама сирийскому научно-исследовательскому центру.

Ранее Израиль ударил по военному объекту в Сирии на границе с Ливаном.

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