Силы НАТО достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности

Силы НАТО за последние 10 лет достигли 500 тысяч человек в состоянии высокой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что за эти годы Североатлантический альянс прошел самую серьезную трансформацию.

Также уходящий генсек заявил, что Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями и при условии завершения конфликта.

1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека НАТО. На замену Столтенбергу придет бывший Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский назвал особенной предстоящую встречу лидеров НАТО на «Рамштайн».