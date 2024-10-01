Генеральная прокуратура Украины никого не привлекала к ответственности за пытки российских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в стране.

В документе отмечается, что до августа текущего года ГП Украины открыла только пять предварительных расследований по факту возможных пыток. Однако ни один человек не получил уведомления о подозрении, отметили в ООН.

Сообщения о пытках российских военнопленных украинской стороной появляются регулярно. Так, сотрудница Росгвардии по ДНР Валентина Иванченко рассказала, что спецслужбы Украины пытаются ее шантажировать, демонстрируя издевательства над попавшим в плен сыном. Женщина отметила, что подобными методами у нее пытаются получить внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что СМИ США делали все, чтобы не видеть издевательства киевского режима в Донбассе, хотя Россия предоставляла соответствующие факты.

Ранее Украину и Россию призвали обеспечить защиту военнопленных.