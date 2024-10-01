Российские войска устроили засаду для иностранных наемников в ЛНР

Группа иностранных наемников попала в засаду под Кременной Луганской народной республики (ЛНР), которую подготовили российские военнослужащие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — сказал источник.

В силовых структурах добавили, что наемники имели хорошую экипировку и вооружение. Однако после атаки никто из военнослужащих не попытался спасти раненных, отметил источник.

Накануне американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе иностранных наемников, расположенной в Одессе. Информация о примененных средствах поражения, а также сведения о пострадавших не уточнялись.

Об еще одном ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одесской области 28 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, прилет зафиксировали по одному из санаториев в Сергеевке.

Ранее пленный украинец рассказал о проникновении иностранных наемников в курское приграничье.