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В Ливане заявили об отсутствии данных о проникновении армии Израиля в страну

Al Mayadeen: нет подтверждений, что силы Израиля вошли на территорию Ливана

Подтверждения того, что подразделения армии Израиля проникли на территорию Ливана, до сих пор нет. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Журналисты отмечают, что до сих пор ни от одного источника на местах, подтверждающих эту информацию.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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