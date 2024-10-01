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В США заявили о небывалой скорости продвижения РФ в Донбассе

Фриман: ВС РФ продвигаются в Донбассе с небывалой скоростью

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в настоящее время продвигаются в Донбассе с небывалой скоростью. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт отметил, что успехи российских военнослужащих начали признавать даже украинские СМИ, которые отмечают крушение фронта.

«Еще не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя, так что переговоры должны быть, да. И они будут в основном на российских условиях», — заключил Фриман.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия одерживает победу в гигантском сражении за Донбасс. Он обратил внимание, что сейчас российские войска взяли верх на Красноармейском и Торецком направлениях. При этом система обороны украинской армии фактически развалилась в районе Курахово и Угледара, подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Рады обвинила главкома ВСУ в «фейковых ротациях» в Донбассе.

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