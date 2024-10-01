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Украинские военные охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре

Сеновоз: ВСУ охотятся на расчеты МЧС, прибывающие на места ударов по Энергодару

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РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотятся на расчеты МЧС, которые прибывают на места ударов по Энергодару. Об этом рассказал глава администрации города Эдуард Сеновоз, передает РИА Новости.

«Я хочу констатировать, что сотрудники МЧС у нас очень часто подвергаются таким атакам», — сказал он.

Сеновоз пояснил, что спасатели первыми реагируют на нештатные ситуации, такие как масштабные пожары или прилеты.

18 сентября в ходе атаки украинских дронов на город Энергодар в Запорожской области рассказал Сеновоз, удары ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее сообщалось, что саперы нашли взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС во время визита МАГАТЭ.

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