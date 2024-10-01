Израиль перехватил беспилотник над Средиземным морем

Система противоракетной обороны армии Израиля перехватила беспилотный летательный аппарат в небе над Средиземным морем. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Беспилотник был обезврежен в десятках километров от берега центральной части страны, говорится в сообщении.

До этого йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету в направлении израильского города Тель-Авив.

В ночь на вторник войска Армии обороны Израиля начали ограниченные наземные рейды против объектов шиитской группировки «Хезболла» в приграничной зоне южного Ливана. Поддержку наземным войскам ЦАХАЛ оказывают военно-воздушные силы и артиллерия.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

Ранее «Хезболла» заявила о готовности атаковать Израиль в случае вторжения в Ливан.