Ирак привел свою армию на границе с Сирией в состояние полной боевой готовности

Подразделения иракской армии, находящиеся на границе с Сирией и другими странами, приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом в интервью информационному агентству INA заявил представитель главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Расул.

По его словам, иракские войска выполняют свои обязанности по защите суверенитета страны. В настоящее время приняты все необходимые меры для защиты границ Ирака с соседними государствами, в частности, с Сирией. Подразделения находятся в состоянии полной боеготовности.

Расул добавил, что Ирак продолжает оказывать гуманитарную помощь Ливану и пропускать в страну ливанских беженцев.

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в Ливане.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.