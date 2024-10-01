Руководство Израиля одобрило следующую фазу военной операции в Ливане

Власти Израиля одобрили следующий этап военной операции в Ливане. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

По имеющимся сведениям, в ходе обсуждения операции против шиитского движения «Хезболла» члены военно-политического кабинета Израиля выразили крайнее недовольство утечками информации об израильских военных планах, которые допустила американская сторона.

Накануне американский телеканал NBC News сообщил, что планировавшаяся Израилем крупная военная операция против шиитского радикального движения «Хезболла» из-за давления властей США была ограничена в масштабах.

30 сентября сообщалось, что ливанские войска отступили от границы с Израилем на 5 км к северу в преддверии возможного наземного вторжения бойцов ЦАХАЛ.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против базирующейся в Ливане группировки «Хезболла». Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.