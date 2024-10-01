Франция готовится эвакуировать своих граждан из Ливана на военном корабле

Франция решила отравить военный корабль-вертолетоносец к Ливану, чтобы в случае необходимости организовать эвакуацию своих граждан из ближневосточной страны. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Судно достигнет цели через пять или шесть дней. На его борту разместят необходимую технику и «боевую группу» для эвакуации граждан Франции. Решение о ее проведении пока не принято.

На ливанской территории находятся почти 23 тысячи французов, отмечает издание.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насралла. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

В августе Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам как можно быстрее покинуть Ливан после ракетного удара «Хезболлы» по Израилю.

Ранее армия Израиля объяснила, зачем атакует Ливан.