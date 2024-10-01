Израильская авиация начала бомбить южные пригороды ливанской столицы

Самолеты военно-воздушных сил Израиля начали наносить удары по южным пригородам Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

Со стороны лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, который находится на шоссе, ведущем в бейрутский международный аэропорт, доносятся сильные взрывы.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей южных районов ливанской столицы покинуть несколько домов. Предупреждение касалось кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки и лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна.

30 сентября сообщалось, что ливанские войска отступили от границы с Израилем на 5 км к северу в преддверии возможного наземного вторжения бойцов ЦАХАЛ.

23 сентября ЦАХАЛ в целях «упреждения» начал наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы».