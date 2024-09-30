Израиль начал разведывательные операции в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже начала разведывательные операции в Ливане, которые включают небольшие наземные миссии с участием сил специального назначения. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что Израиль развернул около пяти бригад, но, как ожидается, не все они перейдут границу с Ливаном.

30 сентября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что Израиль объявил закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.