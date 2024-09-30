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Израиль объявил закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном

ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной участок на границе с Ливаном

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После оценки ситуации районы Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в этот район воспрещен», — говорится в сообщении.

Об этом решении ЦАХАЛ объявил на фоне ожиданий возможного начала наземной операции Израиля на ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Затем, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, который нанес истребитель военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по ликвидации Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.

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