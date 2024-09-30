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Столтенберг обратился к ЕС с просьбой по поводу Трампа

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа не прекращать помощь Киеву

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Johanna Geron/Reuters

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Европейского союза убедить кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа с тем, чтобы в случае его избрания Вашингтон не прекратил оказывать поддержку Киеву. Об этом генсек альянса рассказал в интервью изданию Politico.

«Столтенберг призвал скептические европейские правительства «сделать все, что возможно», чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре», — говорится в публикации.

Генсек НАТО также выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону. По его словам, такая сумма недостаточна, однако называть конкретное число Столтенберг отказался.

Также Столтенберг заявил, что несмотря на предупреждения России о возрастании риска ядерного конфликта, страны НАТО не должны ограничивать предоставление дополнительной военной помощи Украине.

В НАТО назвали одно из условий для переговоров России и Украины.

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