В Израиле анонсировали «следующую фазу» операции против «Хезболлы»

В скором времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет «следующую фазу» операции против ливанского движения «Хезболла». Об этом заявил глава израильского минобороны Йоав Галант в соцсети X.

«Это будет значимый фактор в достижении цели войны — возвращении жителей севера в свои дома», — написал министр.

23 сентября ЦАХАЛ в рамках «упреждения» начал наступление против «Хезболлы», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насралла. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. В заявлении отмечается, что в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.