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Украинский радиотехнолог пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами

Радиотехнолог ВСУ «Флэш» пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Радиотехнолог Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Флэш» пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами и заявил о необходимости нарастить производство украинских разведывательных беспилотников для успешного противостояния зенитным FPV-дронам РФ. Свое мнение боец изложил в личном Telegram-канале и сопроводил видеороликом с кадрами уничтожения украинского БПЛА российским.

Украинский военкор отметил, что из-за высоких темпов производства БПЛА российские военные заменяют потерянную технику в течение суток, в то время как ВСУ приходится ждать замены дольше.

«Нам нужно наращивать выпуск дронов-разведчиков. Нужны контрмеры против зенитных FPV противника», — подчеркнул он.

19 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВС РФ получили 140 тысяч беспилотников. По его словам, в 2024 году число поставленных в российскую армию дронов планируется увеличить в десять раз. Заявление прозвучало на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

Ранее в зоне СВО заметили российские «беспилотники-матрешки».

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