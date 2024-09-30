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Россиянам назвали главное, что нужно сделать при получении повестки

Депутат Колесник: главное при получении повестки — это явиться в военкомат

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Если гражданин получил повестку в военкомат во время осеннего призыва, то он обязан своевременно явиться в комиссариат, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Тому, кто получил повестку, самое главное — явиться в военкомат вовремя. <...> И все должны понимать, каким бы там способом ни была получена повестка, все ж прекрасно знают, когда им нужно явиться по призыву в военкомат по возрасту», — сказал депутат.

Он также напомнил, что проходящих срочную службу солдат не направляют в зону проведения специальной военной операции.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. С октября по конец декабря планируется призвать 133 тысяч человек.

Как говорил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский, срок военной службы останется прежним и составит год. Призывников со сборных пунктов начнут отправлять в места прохождения службы с 15 октября.

Ранее Путин отметил мужество российских военных в зоне СВО.

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