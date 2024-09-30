Украинским военкомам предписали вести видеорегистрацию своих действий

На Украине сотрудникам Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) предписано вести видеорегистрацию своей работы по призыву граждан на службу в армию. Об этом сообщает издаваемая в Киеве «Судебно-юридическая газета».

В публикации отмечается, что военкомы должны будут включать видеорегистратор «с момента начала исполнения служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения и проверки военно-учетных документов» и до завершения указанных мероприятий. Исключение возможно лишь в случае, если существует риск попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом.

Срок хранения видеозаписи — 30 дней, при ее утере проводится служебное расследование. Файлы могут быть предоставлены полиции, прокуратуре и иным органам государственной власти Украины по их запросу.

Вероятным поводом для этих мер стали многочисленные случаи силовых задержаний украинских мужчин сотрудниками ТЦК для отправки их в ряды Вооруженных сил. Это встречает неоднозначную, чаще негативную реакцию в местном обществе.

Так, 21 сентября сообщалось, что женщины насильно мобилизованных одесситов перекрыли дорогу у ТЦК с требованием вернуть их мужей.

19 сентября в Ужгороде военкомы чуть не сорвали спектакль, мобилизовав персонал.

13 сентября украинец обвинил военкомов в похищении своего сына, которого скрутили на улице и затолкали в автобус.

Ранее на Украине подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата.