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В России создадут единый центр для производства морских дронов

В Санкт-Петербурге появится единый центр для производства морских дронов

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Shutterstock/FOTODOM

На базе «Кингисеппского машиностроительного завода» (КМЗ), расположенного в Санкт-Петербурге, планируется создание единой промышленной площадки для производства безэкипажных катеров (БЭК). Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.

Он уточнил, что решение было принято российскими производителями БЭК. Запуск производства запланирован на 2025 год.

«То есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», — сказал Даниленко.

Управляющий директор КМЗ добавил, что на текущий момент предприятие намерено сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке.

Накануне генеральный директор Уралдронзавода Владимир Ткачук сообщил, что предприятие разработало тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Беспилотник сможет вести огонь из огнемета и гранатомета, минировать территории, а также перевозить грузы и выполнять разведывательные операции.

Ранее Путин призвал полностью закрыть потребности ВС России в беспилотниках.

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