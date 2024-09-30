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В Белгородской области два села подверглись атакам со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ повредили объект торговли и три дома в Вязовом и Новой Таволжанке

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одной из целей стало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Здесь из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) урон получили три жилых дома. В одном из них зафиксировали повреждение крыши, а в двух других — окон.

Кроме того, украинские бойцы нанесли удар по селу Вязовое в Краснояружском районе.

«Дрон-камикадзе атаковал объект торговли — в здании выбиты окна, повреждена входная группа и посечен фасад», — рассказал глава региона.

Предварительно, никто из жителей Белгородской области не пострадал. Сейчас на местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб и уточняют информацию о последствиях атак, добавил Гладков.

Утром 30 сентября поселок Октябрьский, расположенный в Белгородском районе, подвергся атаке сразу нескольких украинских дронов. В результате один боец самообороны получил ранения, и спасти его не удалось.

Более того, пострадал один мирный житель. У него диагностировали ожоги предплечья и голеней, сообщил губернатор региона.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с тремя женщинами в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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