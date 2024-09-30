Российские военные в рамках отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область нанесли удары по их резервам в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили ракетные войска Вооруженных сил РФ совместно с оперативно-тактической авиацией.

По информации пресс-службы, потери украинских формирований в Курской области за минувшие сутки составили более 350 бойцов. Также российские солдаты вывели из строя 12 автомобилей, шесть боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия. Вместе с ними ВСУ лишились ремонтно-эвакуационной машины М-88, бронетранспортера, боевой машины пехоты, радиолокационной станции «Рада» и комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Тунгуска».

Кроме того, за данный промежуток времени ВС РФ пресекли пять попыток украинских войск пересечь государственную границу в направлении поселка Новый Путь.

Солдаты группировки российских войск «Север», в свою очередь, отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Плехово и Любимовка. Они же не дали украинским формированиям продвинуться к населенным пунктам Камышовка и Ольговка.

Ранее швейцарский полковник рассказал о стремительном уничтожении западной техники ВСУ в Курской области.