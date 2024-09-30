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Военкоры раскрыли подробности уничтожения эшелона ВСУ около Кривого Рога

«ВХ»: в уничтоженном эшелоне ВСУ могло быть до 1300 тонн боеприпасов

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В железнодорожном эшелоне Вооруженных сил Украины (ВСУ), который уничтожили в Николаевской области, могло находиться до 1300 тонн боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«12 стандартных вагонов с боекомплектом, горящих после удара, — это от 840 до 1300 тонн боеприпасов (в зависимости от того, какой используется вагон). То есть одним ударом удалось накрыть примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы», — говорится в сообщении.

Об уничтожении эшелона утром 30 сентября сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М». По данным министерства, в результате операции уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Харьковской области тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа «Баба-яга» ВСУ. Ведомство опубликовало кадры уничтожения беспилотника. В ведомстве подчеркнули, что дрон уничтожил оператор FPV-дронов группировки войск «Север».

Ранее российские военные отразили две атаки ВСУ в Курской области.

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