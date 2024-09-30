Украинский военный заявил о тяжелой ситуации в Угледаре

Ситуация в городе Угледар для Вооруженных сил Украины «очень тяжелая». Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного Станислава Бунятова.

Бунятов, ссылаясь на военных одной из украинских бригад, заявил, что в данный момент идет штурм города со сторон Водяного, Пречистовки и Павловки.

По его данным, войска РФ проникли на юг и запад города, где идут тяжелые бои. Пешая дорога хорошо простреливается из минометов и артиллерии, российские военные запускают много беспилотников и контролируют весь путь.

Он добавил, что командование ВСУ обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивает из-за внешних изменений, эвакуация не проводится.

Как отмечает «Страна», у украинских военных на этом направлении заканчиваются продовольствие и боеприпасы. Единственный вариант, пишет издание, — планомерно оставлять позиции и с боями выходить из города.

30 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская группировка в Угледаре «упирается достаточно серьезно».

Ранее депутат Рады обвинила главкома ВСУ в «фейковых ротациях» в Донбассе.