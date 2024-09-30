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Песков предложил узнать у Минобороны, будут ли срочники служить в приграничье

Песков о службе срочников в приграничье: обращайтесь в Минобороны

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Александр Кряжев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о привлечении призывников для службы в приграничные регионы. До этого в Генштабе РФ заявили, что срочников не будут отправлять на службу в новые регионы.

«Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны», — сказал он.

30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут привлекать к выполнению боевых действий в зоне СВО в новых регионах. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября. Согласно документу, на службу планируется призвать 133 тысячи человек.

До этого стало известно, что проходящих срочную службу брали в плен в Курской области. В августе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что большинство срочников, которых вернули в рамках обмена с Украиной, были взяты в плен именно там.

Ранее в Генштабе ВС России раскрыли подробности осеннего призыва в армию.

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