Российские войска сбили за сутки четыре HIMARS и 24 беспилотника ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили четыре ракеты HIMARS и 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с февраля 2022 года ВС РФ уничтожили 32 527 украинских беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов и другого вооружения.

27 сентября российское Минобороны сообщало, что средства ПВО за неделю сбили 482 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Кроме того, войска ПВО за семь дней сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 39 реактивных снарядов HIMARS и «Vampire».

29 сентября беспилотники атаковали жилые дома в Курске и Воронеже.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении тяжелого украинского беспилотника.