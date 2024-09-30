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Офицер рассказал об успехах российской армии в селе Острое в ДНР

Майор Трошин: темпы продвижения ВС РФ в ДНР не дают ВСУ шансов на оборону

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Темпы продвижения российских войск не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) шанса удерживать оборону населенных пунктов на Донецком направлении. Об этом заявил командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко майор Александр Трошин в интервью ТАСС.

По его словам, российские военные при взятии села Острое в ДНР сделали дерзкий ход. Когда Красногоровка была полностью взята под контроль, а украинские военные еще не пришли в себя, спустя три дня силы РФ вошли в Острое, еще через три дня захватили Селидовскую тюрьму в 2 километрах от села.

Трошин добавил, что подготовка к взятию Острого в условиях, приближенным к реальным боевым действиям, велась для того, чтобы российские подразделения были полностью готовы к любым ситуациям.

Командир подчеркнул, что в настоящий момент Вооруженные силы России развивают логистику, строят оборону и готовятся к наступательным действиям.

27 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Острое в ДНР.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

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