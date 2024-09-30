Над территорией Курской области сбили две украинские ракеты

В Курской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил российских военнослужащих за защиту региона.

В ночь на 29 сентября украинский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. Частично разрушены две квартиры, повреждена находящаяся вблизи автобусная остановка. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание. В доме возник пожар, но его оперативно локализовали, повреждения получили две квартиры, детская площадка и 12 автомобилей. Всего за ночь над Россией сбили 125 БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее военный эксперт назвал цель массовых налетов украинских БПЛА на территорию РФ.