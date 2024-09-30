Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе иностранных наемников, расположенной в Одессе. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Информация о примененных средствах поражения, а также сведения о пострадавших не уточняются.

«Западные советники, логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях [на Украине] с начала 2022 года», — говорится в материале.

Об еще одном ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области 28 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, прилет зафиксировали по одному из санаториев в Сергеевке, где размещались военные.

29 сентября Лебедев заявил, что российские войска поразили два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, расположенные на территории Одесской области. Он уточнил, что поврежденные объекты находятся в городе Измаиле.

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