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Российские военные повредили важный для ВСУ мост в Курахово

ТАСС: ВС России перерезали трассу из Селидова в Курахово в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска повредили мост через Кураховское водохранилище в Донецкой народной республике (ДНР), по которому шло снабжение гарнизонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове и Селидове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Трасса, ведущая из Селидова в Курахово, перерезана», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, у ВСУ пока остаются грунтовые дороги, но и они простреливаются.

Уточняется, что ракетный удар по важной для ВСУ автомагистрали был нанесен в выходные. В силовых структурах пояснили, что поврежденный мост станет значительной проблемой для украинских войск, особенно в условиях распутицы, поскольку протяженность водохранилища, его ширина и глубина большие.

26 сентября сообщалось, что российские экипажи вертолетов Ми-28НМ авиаракетами уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, а за день до этого стало известно, что Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль пути снабжения украинской армии около населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

Ранее российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен под Красногоровкой.

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