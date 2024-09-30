Российские военные повредили важный для ВСУ мост в Курахово

Российские войска повредили мост через Кураховское водохранилище в Донецкой народной республике (ДНР), по которому шло снабжение гарнизонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове и Селидове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Трасса, ведущая из Селидова в Курахово, перерезана», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, у ВСУ пока остаются грунтовые дороги, но и они простреливаются.

Уточняется, что ракетный удар по важной для ВСУ автомагистрали был нанесен в выходные. В силовых структурах пояснили, что поврежденный мост станет значительной проблемой для украинских войск, особенно в условиях распутицы, поскольку протяженность водохранилища, его ширина и глубина большие.

26 сентября сообщалось, что российские экипажи вертолетов Ми-28НМ авиаракетами уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, а за день до этого стало известно, что Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль пути снабжения украинской армии около населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

Ранее российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен под Красногоровкой.