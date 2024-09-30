Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области получают от командования бездумные приказы и отступают при малейшем натиске. Об этом рассказал в интервью ТАСС командир штурмового отряда.

По его словам, украинские военные пытаются оказывать сопротивление в течение первых минут, но, «почувствовав потом легенький натиск», отступают. Боец отметил, что украинское командование зачастую принимает решения в отсутствие актуальных сведений о происходящем на поле боя и не нацеливается на результат.

Командиры указывают украинским солдатам точку, куда надо приехать, не зная ничего по положению войск. В итоге солдаты ВСУ попадают прямо «в руки» российских военных, рассказал штурмовик.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.