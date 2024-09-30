Объекты критической инфраструктуры поражены на юге Украины и в Херсонской области

Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины в результате атаки. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

По его словам, это произошло в ночь на 30 сентября. Пожарные до сих пор пытаются устранить огонь.

Также объект критической инфраструктуры поражен в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума не признает.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.