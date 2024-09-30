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Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину

Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России признал вину

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Freepik.com

Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил России признал вину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны … намерений скрываться не имеет … вину признал, сотрудничает со следствием», — говорится в документах.

Фамилия фигуранта, признавшего вину, не называется. По этому делу проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник ее службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор организации Виктория Антонова. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны РФ для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тысяч единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям. Ущерб составил минимум 2,4 млрд рублей.

Ранее суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах.

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